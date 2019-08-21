محافظ الشرقية: مستمرون في استرداد كل شبر من أملاك الدولة بالمحافظة ولا تهاون مع متعدي عليها

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية مستمرة في استرداد أملاك الدولة وأنها لن تتهاون مع من قاموا بالتعدي عليها منذ سنوات.





جاء ذلك بعد عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بحضور الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه و8 محافظين اخرين وعدد من قيادات الوزارة، ومسئولي لجنة استرداد الأراضي وهيئة العمليات ومنظومة الأراضى والمساحة العسكرية. للاطلاع علي أخر ما توصلت اليه المحافظات فيما يخص اعمال التقنيين وكذلك ما اسفرت عنه الموجه 13لاسترداد املاك الدولة.





وعقب الإجتماع وجه محافظ الشرقية الجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.





أوضح المحافظ أنه خلال اجتماعه مع وزير التنميه المحليه قام بعرض جهود المحافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التى تقدمت للتقنين وكذلك جهود المحافظه والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وعدد الحالات التى تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التى تم تحريرها وعدد الطلبات التى تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة ...عليها حيث اشاد شعراوي بالجهود التي بذلتها وحققتها المحافظة في هذا الملف حتى الأن.





ووجه المحافظ السكرتير العام المساعد بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.





وشدد الاستاذ الدكتور ممدوح غراب على أنه لا تهاون في التعامل مع أي مخالفات أو تعديات على أراضي وأملاك الدولة، مطالبا بإستمرار عمل قوات إنفاذ القانون والأجهزة الامنيه المعنية والتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى المستهدف إزالتها لإعادة حق الدولة كاملاً.



