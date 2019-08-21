40 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع بديل كاسيميرو

كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن هناك إهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني، بنجم وسط فريق إسبانيول مارك روكا، ليكون بديلاً للنجم البرازيلي كاسيميرو.





وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إسبانيول سيطلب من ريال مدريد أن يقوم بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ (40 مليون يورو)، ومن ثم فإن غداً سيكون يوماً مهماً في المفاوضات بين الناديين.