40 مليون يورو تفصل ريال مدريد عن التعاقد مع بديل كاسيميرو
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:54 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير إذاعية إسبانية، أن هناك إهتمام من نادي ريال مدريد الإسباني، بنجم وسط فريق إسبانيول مارك روكا، ليكون بديلاً للنجم البرازيلي كاسيميرو.
وبحسب ما ذكرته إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، فإن إسبانيول سيطلب من ريال مدريد أن يقوم بدفع الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغ (40 مليون يورو)، ومن ثم فإن غداً سيكون يوماً مهماً في المفاوضات بين الناديين.
وقال خوان ماتا، وكيل أعمال مارك روكا، عدة فرق أوروبية عملاقة ما زالت مهتمة بمارك، إمكانية التعاقد معه ممكنة و كذلك بقاءه مع اسبانيول، مبلغ كسر عقده هو 40 مليون يورو و يلزم دفعُه.
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