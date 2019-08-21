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رونالدو يحدد موعد اعتزاله

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:54 م
رونالدو يحدد موعد اعتزاله
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علاء خليف
 
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تحدث البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي عن موعد إعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات اليوم:"ربما أعتزل كرة القدم في العام المقبل، لكن يمكنني أيضًا اللعب حتى سن الـ 40 أو الـ 41. لكن ما أقوله دائمًا هو الاستمتاع بهذه اللحظة."

وأضاف: "لا أحتاج الآن إلى كرة القدم ماليًا كي أعيش بشكل جيد.. أتمتع بوضع مستقر على المستوى المالي، لكن ما كنت أحتاجه هو الانضمام إلى مشروع جذاب، وقد وجدت ذلك في يوفنتوس".

وأكد "رونالدو" أنه لا يوجد أي لاعب يمتلك أرقام قياسية أكثر منه.

يذكر أن كريستيانو رونالدو حصل على الكرة الذهبية 5 مرات، كما حصد العديد من الألقاب والبطولات خلال مشواره الكروي مع ريال مدريد ويوفنتوس، وكذلك مع منتخب البرتغال.

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