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الألعاب الإفريقية.. ياسين الشماع يحصد برونزية السباحة ٢٠٠ متر ظهر

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:52 م
الألعاب الإفريقية.. ياسين الشماع يحصد برونزية السباحة ٢٠٠ متر ظهر
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علي نبوي
 
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توج السباح المصري ياسين الشماع بالميدالية البرونزية في سباق ٢٠٠ متر ظهر بمنافسات السباحة في إطار دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.


ونجح ياسين الشماع في حصد الميدالية البرونزية بعدما حل ثالثا في سباق ٢٠٠ ظهر، بزمن ٢:٠٣:١٧ دقيقة.


وأعادت السباحة المصرية سيطرة البعثة المصرية على الدورة الإفريقية بفضل عدة ميداليات متنوعة تحققت في اليوم الأول من منافسات السباحة.

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