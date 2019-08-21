محافظ كفرالشيخ يسلم 87 سماعة أذن و18 طرف صناعي لذوي الاحتياجات الخاصة

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سلّم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، 87 سماعة أذن و18 طرف صناعي بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 بالمحافظة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة كفر الشيخ، وبمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي، والتي أطلقها فخامته للاهتمام باحتياجات المواطن البسيط وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعميد علاء نجم، مدير جمعية الأورمان بكفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.



قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم توزيع 87 سماعة أذن و18 طرف صناعي بالمجان لذوى الاحتياجات الخاصة بمحافظة كفر الشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي، ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا خلال العام 2019م تأتى في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مؤكدًا على أن المواطن هو البطل الحقيقي لبسالته في خوض معركتي البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيدًا بدور المواطن لكونه تحمّل عبء تبعات الإجراءات الاقتصادية، التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية، في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصاديّ.



أشار محافظ كفر الشيخ، ان تفعيل مبادرة "حياة كريمة " بالمحافظة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، في مجلس المحافظين رقم 6 بالإعداد لبدء تطبيق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في 16 محافظة تشمل 1000 قرية، مكلفًا بإنشاء وحدة مركزية تنفيذية في كل محافظة تكون تابعة للمحافظ مباشرةً.



ودعا المحافظ، منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، لتنسيق جهود المجتمع المدني، استجابةً لمبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، مؤكدًا إنه يتعيّن علينا أن نتعاون جميعا؛ من أجل إنجاح هذه المبادرة، مشيدًا بإستجابة تلك المنظمات الأهلية والمجتمع المدني لهذه المبادرة ودورهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا، معربًا عن سعادته في أن عام 2019م بدأ بمبادرة لصالح توفير حياة كريمة للمواطنين الأكثر احتياجًا، مشيرا الى انه سيتم التنسيق بين الجهات المعنية لتوضيح المناطق الأكثر فقرًا، وخاصة في القرى، وكذلك شكل البنية التحتية بها، والتحديات المختلفة في هذا الصدد، كما سيتم عرض بيانات تفصيلية عن القرى الأكثر احتياجًا والفئات الأولى بالرعاية، لتغطية الاحتياجات المادية والحالة الصحية ومستوى التعليم والدخل والتشغيل فيما يعرف بخرائط الفقر متعدد الأبعاد، مضيفًا أنه سيكون هناك خطط تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين مثل: تسقيف البيوت، وتزويج الفتيات، وإتاحة الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة، وإنارة الطرق ورفع كفاءتها من خلال استهداف القرى الأكثر احتياجًا، وكذلك تحسين الخدمات المقدمة للطلاب في المدارس بتلك القرى، مشيرًا إلى أن الدولة داعمة للمجتمع المدني وتثق في قدرته على المشاركة الإيجابية في هذه المبادرة الهامة.



وقدم محافظ كفرالشيخ، خالص التحية والاعتزاز والتقدير لجمعية الأورمان علي جهودها المبذولة في خدمة المواطنين الأكثر احتياجًا والأولي بالرعاية وما تقدمه من خدمات متنوعة علي مدار العام في كافة المجالات الخيرية والاجتماعية والصحية والتنموية وإسهاماتها في خدمة المجتمع، ورعاية أبنائنا من ذوي القدرات الخاصة لتوفر لهم الرعاية الصحية والنفسية وتقدم لهم الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة وسماعات الأذن، وكذلك المساهمة في تيسير الزواج للفتيات اليتيمات بتقديم الهدايا المالية والعينية لهم، كما أكد علي التعاون القائم بين المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة في المجتمع ولتوفير لهم حياة كريمة.



أكد محافظ كفر الشيخ، انه من هذه المحافظة الطيب أهلها أقدر وأثمن المبادرات الإنسانية النبيلة التي تطلقها الجمعيات النشطة والتي علي رأسها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة في المجتمع ولتوفر لهم حياة كريمة، راجيًا من المولي العلي القدير ان يوفقنا وإياكم في أداء رسالتنا ويهدينا جميعاَ إلي ما فيه الخير لصالح وطننا العظيم.



ومن جانبه قدم العميد علاء نجم، مدير فرع الأورمان بكفرالشيخ، الشكر لمحافظ كفر الشيخ، قائلا" يشرفني بالنيابة عن جمعية الأورمان أن نعرب لسيادتكم عن خالص الشكر والتقدير علي مجهوداتكم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وكامل الحرص علي خدمة المصلحة العامة للمحافظة وأبناءها، ورعاية العمل الخيرى، مضيفا أن الجمعية تعطى اهتماما كبيرا بالمجتمع والأسر الأولى بالرعاية والأيتام، وأن جهود الأورمان في العمل الخيري بكفرالشيخ مستمرة تحت رعاية الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ.