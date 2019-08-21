خالد أبو بكر عن متابعة "السيسي" لتنفيذ التأمين الصحي الشامل: لدينا رئيس يعشق التفاصيل

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قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن التأمين الصحي الشامل مشروع ضخم وكبير وراقي جدًا، وكان المصريين في حاجة ماسة إليه، لافتَا إلى أن التأمين الصحي سيغطي جميع المصريين، سواء كان لديهم المقدرة على دفع قيمة الاشتراك أو لا.



وتابع "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن منظومة التأمين الصحي بدأت في محافظة بورسعيد، والرئيس عبد الفتاح السيسي يطمئن على تنفيذ هذه المنظومة خطوة بخطوة، معقبًا: "الرئيس السيسي يعشق التفاصيل".



وتابع أن مدير منظمة الصحية العالمية أشاد بمبادرة 100" مليون صحة"، مؤكدًا أنها أكبر مبادرة صحية في العالم، معقبًا: "الكلام دا مش بيحصل في العالم".

