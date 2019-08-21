مفاجأة في واقعة التعدي على معاق بالشرقية.. أسرة المجني عليه تتنازل

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تنازلت أسرة الشاب المعتدى عليه في واقعة تعدي 6 شباب على معاق ذهنيا داخل صالون حلاقة بكفر "إبراش" بمشتول السوق، بمحافظة الشرقية، منذ قليل، عن بلاغهم ضد المتهمين، وذلك بعد وساطة من كبار القرية.



وقررت نيابة مشتول السوق العامة، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، استمرار حجز المتهمين، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي.



كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمتهمين وهم يعتدون على أحد الشباب، والذي يُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي راح يتوسل للمعتدين، لكنهم لم يرحموا توسلاته وأخذوا في التعدي عليه بالضرب حتى دخل في نوبة بكاء، فيما كان ذلك بغرض التسلية من جانبهم، بحسب الفيديو.



وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشميع صالون الحلاقة الذي شهد الواقعة، وكذلك فصل المرافق عنه، بعدما أصدر توجيهات شديدة لرئيس المدينة بالتوجه فورًا وتنفيذ أمر التشميع.



وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب، تم ضبطهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزهم لحين ورود تحريات المباحث، مع عرض المجني عليه على الطب الشرعي.