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أحمد موسى: إبراهيم منير غارق في الأموال وعناصر الإخوان لا يجدون ثمن الدواء

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:30 م
أحمد موسى: إبراهيم منير غارق في الأموال وعناصر الإخوان لا يجدون ثمن الدواء
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهابي إبراهيم منير لا يهتم إلا بالمال فقط وضحى بكل عناصر التنظيم الإرهابي من أجل بقاءه فقط، مشيرًا إلى أن التنظيم الإرهابي باحث عن السلطة باسم الدين.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء إن التنظيم يعتمد على مبدأ السمع والطاعة فقط بدون تفكير، معلقًا: أخيرا أعضاء التنظيم الإرهابي اعترفوا أنهم من ذوات الأربع ومجرد سلعة ولا قيمه لهم.. وإحنا الصح".

وأشار إلى أن إبراهيم منير غارق في الأموال وعناصر التنظيم لا يجدون ثمن الدواء، متابعًا: "قيادات الجماعة ضحوا بعناصرهم وباعوهم من أجل الأموال، وكل قيادات التنظيم لديهم أموال بالملايين".
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