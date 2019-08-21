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أحمد موسى يكشف مصير أموال التصالح في "مخالفات البناء"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:27 م
أحمد موسى يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء، ثم يتم تقدير المبالغ التي سيدفعها المخالف للدولة.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن أموال التصالح في "مخالفات البناء" ستذهب لملف العشوائيات، والإسكان الاجتماعي، والبنية التحتية للدولة.

وتابع: "أموال المخالفات ستعود للمواطن في صورة خدمات للمجتمع المصري"، معلقًا ساخرًا: "بعد ما تتصالح مش هيجي حد ليك كل شويه يقولك ادفع عشان نغمض عنينا عليك".
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