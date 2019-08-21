الأرصاد: طقس الخميس شديد الحرارة على هذه المناطق.. وتحذر من الشبورة المائية

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارًا لطيف ليلًا.





وأضاف البيان أن الرؤية ستقل مع الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.





وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

الصغرى- الكبرى

القاهرة 25-35

الاسكندرية 23-31

السلوم 22-31

رفح 22-32

كاترين 19-32

أسوان 30-42