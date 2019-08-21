بعد رفض العرض.. باريس سان جيرمان يحدد شروطه لبيع نيمار إلى برشلونة
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 08:20 م
الفجر الرياضي
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بعد رفض العرض.. باريس سان جيرمان يحدد شروطه لبيع نيمار إلى برشلونة
كشف تقرير صحفي اليوم الاربعاء أن نادي باريس سان جيرمان قد حدد مطالبه، من أجل الموافقة على عودة مهاجمه البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا إلى برشلونة.
وتحوم الشكوك بشدة حيال مُستقبل نيمار في باريس سان جيرمان، خاصة مع ارتباطه الكبير بفرضية الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، وسط أنباء عن إمكانية عودته إلى برشلونة أو انتقاله صوب ريال مدريد.
وتبعاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مسؤولو سان جيرمان قد طالبت برشلونة بالحصول على 100 مليون يورو، بالإضافة الى عثمان ديمبلي و نيلسون سيميدو،للتخلي عن نيمار.
كما يذكر أن سان جيرمان رفض عرضا رسميا، تقدم به برشلونة من أجل استعادة نيمار، وقد تضمن فرضية أن يستعير البلوجرانا اللاعب، مع إدراج بند يخول للنادي الكتالوني شراء بطاقة نجم سانتوس السابق.
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