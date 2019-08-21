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تدريبات خفيفة بالكرة لثلاثي الأهلي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 07:02 م
تدريبات خفيفة بالكرة لثلاثي الأهلي
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علي نبوي
 
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خاض سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة علي هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني تدريبات الثلاثي، وفقا لبرنامجهم التأهيلي والاستشفائي.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها مساء بعد غدٍ، الجمعة، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.

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