"سياردة موديل 2019" جائزة مسابقة تركي آل شيخ الجديدة.. تعرف على التفاصيل
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:54 م
الفجر الفني
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أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه، عن تدشين مسابقات فنية أو رياضية على فترات متباعدة خلال الفترة المقبلة لجمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به.
وكتب "آل شيخ"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إخواني واخواتي في الوطن العربي والعالم. سأبدأ في الصفحة من اليوم، وعلى فترات متباعدة بمسابقة رياضية أو فنية، وستكون هناك جائزة قيمة إن شاء الله تسعدكم للمحظوظ الذي سيتم اختياره... الجائزة عبارة عن سيارة موديل ٢٠١٩".
وأكمل الشيخ حديثه قائلًا: "شروط المسابقة:
1. الإجابة الصحيحة على السؤال
2. عمل لايك وشير لهذا البوست
3. متابعة الحسابات التالية في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو... الحسابات:
1. حسابي في تويتر : https://twitter.com/Turki_alalshikh
2. حسابي في الانستقرام: https://instagram.com/turkialalshik
3. حسابي في الفيسبوك: https://www.facebook.com/Turkialalshik/
4. حساب نادي الميريا بالأسباني في تويتر: https://twitter.com/U_D_Almeria
5. حساب نادي الميريا بالعربي في تويتر: https://twitter.com/UDAlmeria_Arab
6. حساب نادي الميريا في الفيسبوك: https://www.facebook.com/udalmeriasad/
7. حساب نادي الميريا في الإنستقرام:https://instagram.com/udalmeria?igshid=1iacquys9bij
8. قناة نادي الميريا في اليوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UCmEvpX91oYzK06KqopnGvjA
9. حساب شركة فيولين في تويتر: https://twitter.com/Violin_ENT
10. حساب شركة فيولين في فيسبوك: https://www.facebook.com/ViolinEntertainment/
11. قناة شركة فيولين في يوتيوب: https://www.youtube.com/channel/UChajZzwUuhgEPgib0ykmX-w
وأفصح مستشار هيئة الترفيه، عن أول مسابقة وهي عن توقع نتيجة مباراة الميريا وريسينق سانتاندر القادمة والتي ستقام يوم ٢٤/٠٨/٢٠١٩ الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.
ومن المقرر أن تدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة. آخر موعد لقبول التوقعات هو قبل بداية المباراة.
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