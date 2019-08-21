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رسالة مثيرة من نيمار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:51 م
رسالة مثيرة من نيمار
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علاء خليف
 
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أثار البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، جدلا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه على موقع "انستجرام".

واستعان "نيمار" بمقولة شهيرة لمطرب الراب العالمي الراحل بوب مارلي حيث قال: "عندما تكون صادقا، فإنهم يكرهونك.. وعندما تكون كاذبا يحبونك".

ولم يحسم البرازيلي نيمار دا سيلفا مستقبله بخصوص بقائه مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أو الرحيل لأحد قطبي الكرة الاسبانية ريال مدريد أو برشلونة والذين يتصارعون للحصول على خدماته.

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