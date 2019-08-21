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صالح جمعة يتغيب عن مران الأهلي اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:38 م
صالح جمعة يتغيب عن مران الأهلي اليوم
صالح جمعة
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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تغيب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


ولم يشارك جمعة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر اليوم استعدادا لمواجهة إطلع بره.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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