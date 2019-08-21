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عقبة واحدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نيمار

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:45 م
عقبة واحدة تقف في طريق ريال مدريد لضم نيمار
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علاء خليف
 
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ينتظر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد موافقة الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الملكي علي ضم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان للتحرك فورًا لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" أن ريال مدريد قطع شوطا كبيرًا في المفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار، ويتبقي إتصال هاتفي من فلورنتينو بيريز رئيس الريال لحسم الصفقة.

وأضاف أن فلورنتينو بيريز ينتظر موافقة زين الدين زيدان على ضم "نيمار" للتحرك بشكل رسمي لحسم الصفقة.

ويرغب "زيدان" في التعاقد مع مواطنه الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
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