تقسيمة قوية في مران الأهلي لتجهيز اللاعبين لمواجهة إطلع بره



وقام يوسف بإجراء تقسيمة كرة بحارس مرمى واحد، وطالب اللاعبين خلالها ببناء الهجمات والتمرير إلى الأمام.



ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

أجرى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة للاعبيه خلال المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.