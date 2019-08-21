فريدة عثمان تتوج بفضية ١٠٠ متر حرة بالألعاب الإفريقية





حصدت السباحة المصرية العالمية فريدة عثمان ، الميدالية الفضية والمركز الثاني بسباق ١٠٠ متر حرة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





وجاءت السباحة المصرية في المركز الثاني بالسباق بزمن قدره ٥٥ ثانية و٦٢ جزء من الثانية، وجاءت الجنوب إفريقية إيرين في المركز الأول.





وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.





بذلك أصبح رصيد مصر 17 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات.