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الأمن يحدد أطراف واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:36 م
الأمن يحدد أطراف واقعة الاعتداء على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بباب الشعرية
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على خلفية تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام عدد من الشباب بالتعدى على شخص (من ذوى الإحتياجات الخاصة) عن طريق تهديده بواسطة "كلب" بمنطقة باب الشعرية بالقاهرة.

على الفور تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد أطراف الواقعة، وبسؤالهم قرروا بأنهم جميعاً أصدقاء وجيران وأن ما تم تداوله كان من قبيل المزاح واللهو ولا صحة لما تم تداوله حول ترويعهم للمجنى عليه.. وبسؤال شهود الواقعة أيدوا ذلك.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل الواقعة والعرض على النيابة المختصة.

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