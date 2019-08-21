تدريبات بدنية إضافية للشناوي في مران الأهلي

أدي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية إضافية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.





وقام الشناوي بأدء التدريبات البدنية الإضافية بالجري حول الملعب على هامش المران.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



