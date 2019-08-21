الفتوى والتشريع تلزم جامعة أسوان بـ ٤ مليون جنيهًا لصالح نيوتكنولوجي

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انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى الزام جامعة أسوان بسداد مبلغ مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣ جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية.





وقالت الجمعية فى فتواها أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي (١٢١٣٧) و(٢١٢٦٧) لسنة ٥٧ق المقامتين من رئيس مجلس إدارة شركة نيو تكنولوجي ضد كلٍّ من وزير الصحة والأمين العام للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية وممثل مستشفى أسوان التعليمي، بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا مبلغًا مقداره ٤٥٣٨٥٥٣،58 جنيهًا عبارة عن باقي قيمة أعمال العقد محل التداعي ومبالغ تم خصمها من الشركة دون وجه حق وأعمال إضافية ومستجدة عن العقد الأصلي تم تنفيذها بموافقة الجهة الإدارية المدعي عليها وأن يؤدوا للمدعي بصفته الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة حتى تمام السداد.







كما ألزم الحكم، المدعى عليهم بصفاتهم بأن يؤدوا للمدعي بصفته تعويضًا ماديًّا مقداره (خمسمائة ألف جنيه) عن الأضرار المادية التى حاقت به نتيجة إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها التعاقدية، ولم يثبت من الأوراق ما يفيد وقف أو إلغاء هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.





وشرحت الفتوى ان تبعية مستشفى اسوان الجامعي نقلت موجب قرار رئيس الجمهورية رقم (٣٢٧) لسنة ٢٠١٢من الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية إلى جامعة أسوان، وبناءً عليه أرسلت الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصيغة التنفيذية للحكم المشار إليه حين وروده إليها إلى جامعة أسوان بتاريخ 147 2016 لتنفيذه.



واشارت الجمعية الي إن نقل تبعية مستشفى أسوان التعليمي إلى جامعة أسوان يؤدى إلى حلول جامعة أسوان حلولًا قانونيًّا محل الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية فيما لهذه الأخيرة من حقوق وما عليها من التزامات.

