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مروان محسن ينتظم في مران الأهلي اليوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:30 م
مروان محسن ينتظم في مران الأهلي اليوم
مروان محسن
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علي نبوي
 
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انتظظم مراون محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق الأحمر اليوم الأربعاء، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وكان مروان قد حصل على إذن بالغياب عن مران الأهلي في الفترة الماضية بسبب ظروف زواجه، لتنتهي الإجازة التي حصل عليها وينتظم في المران الجماعي.


ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان مساء بعد غد الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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