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أحمد سالم يفوز ببرونزية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:27 م
أحمد سالم يفوز ببرونزية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية
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علي نبوي
 
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نجح السباحة المصري أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.


وجاء السباح المصري في المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في الكركز الرابع بنفس السباق.


وتقام منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.


بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل16 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و 6 برونزيات

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