أحمد سالم يفوز ببرونزية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية

نجح السباحة المصري أحمد سالم في حصد الميدالية البرونزية والمركز الثالث بسباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





وجاء السباح المصري في المركز الثالث بالسباق بزمن قدرة دقيقتين و٣ ثواني و٧٩ جزء من الثانية، وجاء زميله خالد مراد في الكركز الرابع بنفس السباق.



