ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يستعرض صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 06:22 م
تركي آل الشيخ يستعرض صفقات ألميريا في الميركاتو الصيفي
تركي آل الشيخ
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أعلن المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني، عن نجاح فريقه في حسم 6 صفقات وذلك في إطار تدعيم صفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،فيديو يستعرض به جميع صفقات ألميريا  في الميركاتو الصيفي لتدعيم الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن نادي ألميريا قد حقق أولي انتصاراته في دوري الدرجة الثانية الإسباني على حساب فريق ألباسيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تؤيد استمرار سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا