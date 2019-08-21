نور الجندي تحقق ذهبية ٢٠٠ متر فراشة بالألعاب الإفريقية





نجحت السباحة المصرية نور الجندي في حصد ذهبية سباق ٢٠٠ متر فراشة في منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.





وجاءت السباحة المصرية في المركز الأول بزمن قدرة دقيقتين و١٨ ثانية و٢١ جزء من الثانية، وتلتها سباحة الجزائر حميدة نيفسي والأنجول ليا مارتينز.





وتقاك منافسات السباحة بالدورة الإفريقية في مدينة كازبلانا عاصمة المغرب.





بذلك يرتفع رصيد ميداليات مصر ل15 ميدالية من بينهم 6 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات.



