تموين الفيوم: ضبط ٤٠٠ كيلو دقيق بلدي مدعم بداخل مخبز سياحي ببندرالفيوم ثان

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تمكنت اليوم الاربعاء، حملة تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل مديرية تموين الفيوم وبرئاسة المهندس محمد منتصر مدير إدارة تموين بندر ثان الفيوم والمهندس طارق ابو ميه رئيس الرقابة والمفتش رجب محمود إسماعيل، حيث تمكنت من ضبط "٤٠٠" كيلو دقيق بلدى بداخل مخبز سياحى بناحيه الحواتم.



وتحرر محضر برقم ٧٥٩ لسنه ٢٠١٩جنح بندر الفيوم ثان، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

