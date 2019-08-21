تعديل موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل موعد مباراة الزمالك ومصر المقاصة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر، المقرر اقامتها يوم الأربعاء ٢٨ أغسطس الجاري في ستاد برج العرب، لتقام الساعة الثامنة مساءا بدلا من التاسعة والنصف مساءا.





ويدخل الزمالك بقيادة مدير فنى جديد بقيادة الصربي ميتشو بينما يدخل مصر المقاصة اللقاء تحت قيادة مدربه الجديد أيضاً أحمد حسام ميدو.



