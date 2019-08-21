التموين : توقف تلقي طلبات إنشاء مخابز بلدية جديدة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الدخلية، اليوم الأربعاء، صدور قراًر بـإيقاف قبول مدريات التموين المختلفة أي طلبات لإنشاء مخابز بلدية جديدة ، على أن يتم تنفيذ القرارأعتبارًا من بداية الشهر الجاري.

وجائت تلك التعليمات من خلال القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2019، الصادر بالجريدة ارسمية بشأن إجراءات تراخيص المخابز البلدية.

وأوضح القرار، أن تقتصر طلبات لإنشاء مخابز بلدية فقط على المناطق المحرومة أو المناطق العمرانية الجديدة.