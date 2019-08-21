الفيفا يفتح الطريق أمام الأهلي لضم "كهربا"

فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الطريق أمام النادي الأهلي لضم محمود كهربا لاعب الزمالك السابق خلال الفترة المقبلة، بعدما قام باستخراج بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة مع ناديه البرتغالي الجديد ديسبورتيفو أفيس.









ويعد قرار الفيفا خطوة جديدة في طريق الأهلي لضم نجم الزمالك، بعدما قرر اللاعب فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء والانتقال للفريق البرتغالي ليكون ترانزيت للاعب للعودة للجزيرة من جديد.









وقرر كهربا التوقيع إلى أفيس البرتغالي بعد شكوي الزمالك في الفيفا بسبب تعرضه إلى إهانات من قبل مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، وطلب استخراج بطاقة دولية مؤقته وهو ماتم بالفعل، وبالتالي سينتظر كهربا تصعيد الزمالك النهائي، قبل أن العودة من جديد إلى الدوري المصري عبر النادي الأهلي في شهر يناير المقبل.









وفي حالة تعرض اللاعب للإيقاف فأنه سينضم للأهلي بدءا من الموسم المقبل.









وكانت تقارير صحفية مصرية قد أكدت من قبل على توقيع كهربا للأهلي قبل اتخاذ قرار رسمي بفسخ تعاقده مع الزمالك عقب الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.



