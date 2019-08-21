عاجل - برشلونة يقدم عرضًا جديدًا لضم نيمار

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضًا جديدًا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعدما رفض النادي الباريسي العرض الأول الذي كان 40 مليون مُقابل الإعارة مع إلزامية الشراء بـ 150 مليون يورو.









وجاء عرض برشلونة الجديد مقابل 40 مليون يورو مقابل الإعارة لمدة سنتين مع إلزامية الشراء بعد انتهاء فترة الإعارة مقابل 170 مليون يورو.









وتشير التقارير إلى أن باريس سن جيرمان سيرد على عرض برشلونة الجديد بشأن ضم نيمار خلال الساعات القليلة المقبلة.