ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مروة ناجي في أوبرا الإسكندرية ونسمة عبدالعزيز بدمنهور.. الجمعة

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:38 م
مروة ناجي في أوبرا الإسكندرية ونسمة عبدالعزيز بدمنهور.. الجمعة
مروة ناجي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ودمنهور، يقام فى الثامنة مساء الجمعة 23 أغسطس حفلين فعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" تقدم المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفلا يتضمن مختارات من مؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزء هام من تاريخ فن الغناء الى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

 

وفى نفس التوقيت على مسرح اوبرا دمنهور تقدم أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز حفلا يضم باقة متنوعة من الأعمال الموسيقية الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا