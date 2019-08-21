مروة ناجي في أوبرا الإسكندرية ونسمة عبدالعزيز بدمنهور.. الجمعة

ضمن فعاليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية بالإسكندرية ودمنهور، يقام فى الثامنة مساء الجمعة 23 أغسطس حفلين فعلى مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية" تقدم المطربة مروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين حفلا يتضمن مختارات من مؤلفات الطرب التى أبدعها كبار الملحنين وشكلت جزء هام من تاريخ فن الغناء الى جانب مختارات من أعمال كوكب الشرق أم كلثوم.

وفى نفس التوقيت على مسرح اوبرا دمنهور تقدم أميرة الإيقاع نسمة عبد العزيز حفلا يضم باقة متنوعة من الأعمال الموسيقية الغربية والعالمية بالإضافة إلى مجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى اعيد توزيعها وصياغتها خصيصا لتناسب آلة الماريمبا.