ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

قيادي جنوبي لــ "الفجر": الإمارات قدمت الكثير لشعب الجنوب ولا ننسى فضلها

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:37 م
قيادي جنوبي لــ الفجر: الإمارات قدمت الكثير لشعب الجنوب ولا ننسى فضلها
صورة أرشيفية
Advertisements
طباعة
الشحات غريب
 
Advertisements
قال الناشط والقيادي الجنوبي «محمد عمر بامجبور»، قامت دولة الامارات العربية المتحدة، بدعم انساني جبار من خلال الهلال الأحمر الاماراتي ، كما قدمت لشعب الجنوب المواد الغذائية والأدويه والخدمات الصحية وتكفلت  بمخيمات النازخين وعلاج الجرحى والاهتمام بأسر الشهداء. 

وأضاف  القيادي الجنوبي في تصريحات خاصة لــ "الفجر"، أنها قامت أيضا ببناء وترميم المدارس ، وقدموا الكثير من الخدمات الانسانية.

وأشار بالنسبة للجانب العسكري قدمت الإمارات الكثير من تضحيات الشهداء العسكريين أبناء دولة الإمارات الذين ضحوا بأنفسهم لأجل الجنوب وشعبه، وقدمت الدعم المادي والعسكري في بناء المعسكرات وتدريب الألوية الجنوبية، وتزويدهم بالعتاد العسكري اللازم.


وقال إن هذا الدعم السخي الذي قدمته الإمارات للجنوب وشعبه ليس غريب على الإمارات وقيادتها الحكيمة والمعروفه بالكرم والحكمة والشجاعة.

وفي الاخير قال نشكر دولة الإمارات شعباً وقيادةً على كل المواقف والدعم الذي قدموه للجنوب وشعبه ولن ننساه ماحيينا.
Advertisements
المزيد عن: جنوب اليمن اليمن الإمارات اخبار اليمن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا