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الحشد الشعبي العراقي تحمل واشنطن مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:31 م
الحشد الشعبي العراقي تحمل واشنطن مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين
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أحمد مرعي
 
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حملت ميليشيا الحشد الشعبي، الولايات المتحدة الأمريكية، مسؤولية قصف قاعدة بلد بصلاح الدين، بعد استهداف مخازن صواريخ تابعة لها.


وقالت الميليشيا، إن الأميركيين أدخلوا طائرات مسيرة إسرائيلية لاستهداف مقرات عسكرية عراقية.

يشار إلى أن الدفاع المدني العراقي، أكد وقوع انفجار في مخزن عتاد لميليشيات حزب الله العراقي، فصيل من الحشد الشعبي، وذلك في قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين، أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر بوقوع قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات حزب الله، التي تدعمها إيران، من جراء الانفجار، وفقا لقناة العربية

وذكرت المصادر أن 3 صواريخ استهدفت مخازن أسلحة أرسلتها إيران لفصيل الحشد الشعبي.

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