أيوب الحومي نجم برنامج "فنان العرب" يصدر كليبه الجديد "حبوبي قرطاسة" (فيديو)

أصدر الفنان المغربي أيوب الحومي خريج برنامج فنان العرب أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب بعنوان ” حبوبي قرطاسة ” عبر قناته الرسمية على موقع رفع الفيديوهات “اليوتوب”. وهي من كلمات و ألحان : الفنان معتز أبو الزوز ومن وتوزيع محمد شريف في حين ثم تصوير الفيديو كليب الخاص بها بعروس شمال المغرب مدينة طنجة تحت إشراف المخرج المغربي بلال التائب.





وأثار فيديو كليب “الحومي” الجديد جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تضمنه بعض المشاهد المثيرة، التي بررها بكونه فنان متحرر من جميع النواحي الفكرية و الفنية و الشخصية و محاولته تجسيد الواقع





وتنضاف هذه الأغنية إلى سلسلة من الأعمال التي بصم من خلالها أيوب الحومي عن أداء رائع، من بينها أغنيته السابقة « مليون بوسة »، التي سبق وأصدرها على شكل فيديوا كليب، حيث لاقت إهتمام و إستحسان الجمهور المغربي و العربي بعد عرضها على أهم القنوات الفضائية العربية مثل روتانا أرابيكا ميوزك بلاس وشدى تيفي و غيرهم.





يذكر أن إنطلاقة الفنان أيوب الحومي كانت خلال مشاركته في برنامج ” فنان العرب ” للفنان الأسطورة محمد عبده، حيث تعرف عليه الجمهور العربي هناك من خلال أداءه الأغاني الطربية التي نال من خلالها على إعجاب العملاق الكبير محمد عبده الذي أشاد بموهبة أيوب و تنبأ له بمستقبل فني كبير و كذلك لجنة التحكيم التي تكونت من كبار المطربين العرب مثل أصالة نصري ، عبد الله الرويشد و ماجد المهندس .



