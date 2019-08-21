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"الهجرة" تتابع حالة مواطن مصري بالرعاية المركزة في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:25 م
الهجرة تتابع حالة مواطن مصري بالرعاية المركزة في أحد مستشفيات جنوب أفريقيا
السفيرة نبيلة مكرم - وزيرة الهجرة
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أحمد الليموني
 
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تواصلت زوجة المصاب "و.ش.ب"، مصري مقيم بالخارج في "كوازولو ناتال" بجنوب أفريقيا، مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ وذلك لمتابعة حالة زوجها الذي يتلقى العلاج اللازم لحالته على إثر حادث تعرض له بمدينة "ديربان"، حيث أصيب عموده الفقري فضلا عن إصابته بكسور متعددة، ما دفع إلى حجزه في أحد المستشفيات هناك بوحدة الرعاية المركزة.

وفي هذا الصدد، تواصلت الوزارة مع ماري نخلة رئيس الجالية المصرية في جنوب أفريقيا، والتي تواصلت بدورها مع ممثلين للجالية في المدينة وكذلك مع عدد من الأطباء، من أجل متابعة الحالة والوقوف على التطورات الطبية وتلقيه العلاج اللازم وإجراء العمليات الضرورية له، وقامت الوزارة بطمأنة أسرة المصري واستعداد الجالية لاستقبالها في مطار جوهانسبرج ونقلها للاطمئنان على زوجها.

وفي الإطار ذاته، أكدت وزارة الهجرة حرصها على متابعة المصريين بالخارج والعمل على حل مشكلاتهم في أي مكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما جددت الوزارة شكرها لرموز الجاليات ورؤساء الكيانات المصرية بالخارج، الذين يقومون بدور كبير والتدخل الفوري والوقوف مع أي مواطن مصري ويمثلون القوة الناعمة الحقيقة لمصر في الخارج.
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