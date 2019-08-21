نشرة حوادث "الفجر": حبس أمين عام "الأعلى للإعلام".. و"علاقة محرمة" وراء شق جسد سيدة بالساطور
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:26 م
زينب عطا
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شهد الشارع المصري اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:
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إحالة مسجل خطر سرق 8 شقق سكنية في المرج للمحاكمة
بـ"الساطور".. يقطع جسد زوجته ويرمي نصفه السفلي بترعة المريوطة.. و"علاقة محرمة" تكشف اللغز
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عاجل.. حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام
عاجل.. أكاديمية الشرطة تعلن مد فترة قبول الضباط المتخصصين
"سنجة وعتلة وكماشة".. تحقيقات النيابة في سرقة مكتب لبيع الملابس بالموسكي
من خلال "كافيه".. سقوط شبكة دعارة لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية بالدقي
"كان عاوز يشوف عياله".. تحقيقات النيابة في ذبح عامل على يد شقيق زوجته بالمقطم
بعد 3 أيام.. انتشال جثة غريق منيل شيحة في أبو النمرس
إحالة مسجل خطر سرق 8 شقق سكنية في المرج للمحاكمة
بـ"الساطور".. يقطع جسد زوجته ويرمي نصفه السفلي بترعة المريوطة.. و"علاقة محرمة" تكشف اللغز
"ترك ابنتيه وهرب".. تفاصيل جديدة حول المتهم بتقطيع زوجته وإلقاء جثتها بترعة المريوطية
بـ"شنطة مفاتيح مصطنعة".. سقوط تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالنزهة
ضبط راكبين بمطار القاهرة لمحاولتهما تهريب 40 ألف دولار أمريكي
عاجل.. حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام
عاجل.. أكاديمية الشرطة تعلن مد فترة قبول الضباط المتخصصين
"سنجة وعتلة وكماشة".. تحقيقات النيابة في سرقة مكتب لبيع الملابس بالموسكي
من خلال "كافيه".. سقوط شبكة دعارة لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية بالدقي
"كان عاوز يشوف عياله".. تحقيقات النيابة في ذبح عامل على يد شقيق زوجته بالمقطم
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