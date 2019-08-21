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"تايم سبورت" تعلن نقل دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب "فيديو"

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:14 م
تايم سبورت تعلن نقل دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب فيديو
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الفجر الرياضي
 
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كشفت قناة "تايم سبورت"، عن البرومو الخاص بها لنقل فعاليات دورة الألعاب الإفريقية والتي تستضيفها المغرب في نسختها الـ12 والتي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.


وتنقل "تايم سبورت"، جميع الأحداث الخاصة بدورة الألعاب الإفريقية والتي تشمل منافسات الفرق والأبطال المصريين خلال البطولة على التردد الأرضي والفضائي الخاص بالقناة لتقدم أفضل تغطية وتتيح للمصريين في كل مكان متابعهم أبطالهم الرياضيين في دورة الألعاب الإفريقية.

 

يذكر أن تردد قناة "تايم سبورت" هي:

 

الفضائي:

 

القمر الصناعي: النايل سات

 

تردد 11449

 

الاستقطاب: أفقى

 

معدل الترميز: 27500

 

الأرضي:

 

الحيز الأرضي: uhf 32

 

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