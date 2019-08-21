6 قيادات حكومية تبحث اتجاهات التوظيف وتحديات سوق العمل.. سبتمبر المقبل

من المقرر أن تبحث ست قيادات حكومية، سبتمبر المقبل، تحديات سوق العمل واتجاهات التوظيف في ظل محفزات التوطين وبرامج التأهيل والتدريب والتمكين، الهادفة إلى تطوير مهارات وقدرات رأس المال البشري.

وسيأتي ذلك خلال جلسة "استشراف اتجاهات التوظيف في ظل رؤية المملكة 2030"، ضمن ملتقى لقاءات جدة 2019، الذي ينظمه صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر المقبل.

ووفقا لـ"واس"، تمثلت القيادات في الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل، والمهندس هيثم العوهلي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور حسام زمان رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، والدكتور محمد بن أحمد السديري مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، والمهندس صالح الرشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ومن المنتظر أن تتناول الجلسة الحوارية، المحفزات الموجهة إلى القطاع الخاص للتوطين، واستحداث برامج ومشاريع مع عدة جهات لإتاحة فرص وظيفية واعدة وجديدة، إضافة إلى مناقشة أهمية توفير متطلبات السلامة والصحة المهنية، من أجل استقطاب الكوادر البشرية المميزة للعمل في منشآت القطاع الخاص، والحيلولة دون تسربها من القطاع.

ويأتي ملتقى لقاءات جدة 2019، بعد أشهر قليلة من انعقاد ملتقى لقاءات الرياض، على أن يعقد في بقية مناطق المملكة خلال فترات زمنية مختلفة، حيث يهدف الملتقى إلى التعريف بالبرامج والممكنات والخدمات التي يقدمها الصندوق بالتعاون مع شركائه، وعرض الفرص الوظيفية والتدريبية للباحثين والباحثات عن عمل، والطلاب، وأصحاب ورواد الأعمال، سعيا إلى رفع المهارات وتوطين الفرص الوظيفية، وتمكين القوى العاملة في سوق العمل.