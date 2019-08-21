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انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم 148 بجامعة الفيوم

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 04:07 م
انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث رقم 148 بجامعة الفيوم
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ريهام على
 
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عقد مجلس الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث رئاسة الدكتور محمد عيسى، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، جلسته رقم (148) وذلك اليوم الأربعاء بالمكتبة المركزية.

وأعلن الدكتور محمد عيسى أنه تم خلال انعقاد المجلس استعراض عدد من الموضوعات شملت قرار موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 7 2019 على تفعيل "شهادة أساسيات التحول الرقمي" على طلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية واعتبار هذه الشهادة شرطا أساسيا لمنح أي شهادة من شهادات الدراسات العليا بالجامعات المصرية (دبلوم وتمهيدي وماجستير ودكتوراه ).

كما صادق المجلس على تسجيل 47 رسالة ماجستير و12 رسالة دكتوراه ووافق المجلس أيضا على التسجيل لبعض أعضاء الهيئه المعاونة من خارج الجامعة لعدم وجوود برامج دراسات عليا بجامعاتهم.
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