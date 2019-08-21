عاجل| تحذيرات هامة من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:12 م
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حذر الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، المواطنين من حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بداية الأسبوع القادم، معلنا أن نسبة الرطوبة في السواحل الشمالية تتخطى الـ90 %.
وقالت الأرصاد أن درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع الجاري تكون أقل من المعدل الطبيعي في مثل هذا التوقيت من العام، محذرا من درجات الحرارة الأسبوع المقبل، قائلا "سيكون الأسبوع المقبل أكثر سخونة".
وفي تصريحات تلفزيونية، أقر شاهين، بأنه يتبقى شهر تقريبا على انتهاء فصل الصيف ومن الممكن أن تحدث بعض الغيرات الجوية.
ومع بداية الأسبوع المقبل يتأثر الطقس في مصر بمنخفض الهندي الموسمي وهو ما يتسبب بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وأعلن شاهين أن درجات الحرارة على القاهرة ستصل إلى 39 درجة، ونسب الرطوبة سترتفع لـ85% بعد أن سجلت 70% خلال الأسبوع الجاري، بينما تصل لـ95% على السواحل الشمالية.
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