سعفان الصغير: الحضري لا يصلح لتدريب حراس المنتخب

هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن عصام الحضرى حارس مرمى وادي دجلة سابقًا مؤكدًا أنه لا يصلح لتدريب حراس منتخب مصر.

وقال سعفان الصغير في تصريحات تليفزيونية: "عصام الحضري لا يصلح لمنتحب مدرس حراس منتخب مصر ويا ريت لا أجد من يقول إنه تدريب مع فلان وعلان فهناك قامات في تدريب الحراس أفضل منه".

وأضاف سعفان الصغير: "أين أيمن المندوه وفكري صالح وأيمن طاهر من العمل فى جهاز منتخب مصر فكل منهم له أكثر من 25 سنة خبرة في مجال تدريب الحراس".