سعفان الصغير: الحضري لا يصلح لتدريب حراس المنتخب
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:18 م
الفجر الرياضي
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هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن عصام الحضرى حارس مرمى وادي دجلة سابقًا مؤكدًا أنه لا يصلح لتدريب حراس منتخب مصر.
وقال سعفان الصغير في تصريحات تليفزيونية: "عصام الحضري لا يصلح
لمنتحب مدرس حراس منتخب مصر ويا ريت لا أجد من يقول إنه تدريب مع فلان وعلان فهناك
قامات في تدريب الحراس أفضل منه".
وأضاف سعفان الصغير: "أين أيمن المندوه وفكري صالح وأيمن طاهر من العمل
فى جهاز منتخب مصر فكل منهم له أكثر من 25 سنة خبرة في مجال تدريب الحراس".
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