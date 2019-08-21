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سعفان الصغير: الحضري لا يصلح لتدريب حراس المنتخب

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:18 م
سعفان الصغير: الحضري لا يصلح لتدريب حراس المنتخب
عصام الحضري
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الفجر الرياضي
 
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هاجم سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي أن عصام الحضرى حارس مرمى وادي دجلة سابقًا مؤكدًا أنه لا يصلح لتدريب حراس منتخب مصر.

 

وقال سعفان الصغير في تصريحات تليفزيونية: "عصام الحضري لا يصلح لمنتحب مدرس حراس منتخب مصر ويا ريت لا أجد من يقول إنه تدريب مع فلان وعلان فهناك قامات في تدريب الحراس أفضل منه".

 

وأضاف سعفان الصغير: "أين أيمن المندوه وفكري صالح وأيمن طاهر من العمل فى جهاز منتخب مصر فكل منهم له أكثر من 25 سنة خبرة في مجال تدريب الحراس".

 

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