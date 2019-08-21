ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المجلس السيادي بالسودان يعقد أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:20 م
المجلس السيادي بالسودان يعقد أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين
الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

عقد أعضاء المجلس السيادي في السودان أول اجتماع له بعد أداء أعضائه اليمين.

 

وترأس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس الاجتماع بالقصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

 

وأدى تسعة من أعضاء المجلس السيادي في السودان، اليوم اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس ورئيس القضاء.

 

ويتكون المجلس السيادي من 11 عضوا، 6 من المدنيين و5 من العسكريين، وأدى البرهان في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس القضاء، ليصبح بذلك رسميا رئيسا للمجلس السيادي السوداني.

 

ونشرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا" صورا لأعضاء المجلس أثناء أداء اليمين، وظهر فيه البرهان ورئيس القضاء.

 

وسيحكم المجلس السودان خلال المرحلة الانتقالية التي ستستمر نحو 3 سنوات.

 

وكان المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس السيادة المؤلف من 11 عضوا، لقيادة المرحلة الانتقالية، التي ستدوم 39 شهرا.

 

وسيحل المجلس السيادي محل المجلس العسكري الانتقالي، الذي قاد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل الماضي.

 

Advertisements
المزيد عن: حل المجلس العسكري اول اجتماع المجلس السيادي بالسودان المجلس السوداني السودان
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا