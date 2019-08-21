عاجل.. حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:21 م
مـروة هيـكل
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قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام و2 آخرين هما سيدة أعمال ونجلها "ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين على ذمة التحقيقات في الاتهام المنسوب لهم في قضية الرشوة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين أمس الأول من مكتب الأمين العام في مكتبه في اتحاد الإذاعة والتليفزيون طبقا للإذن الصادر من النيابة وتكشفت التحقيقات أن الرشوة كانت نظير استصدار ترخيص قناة فضائية.
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