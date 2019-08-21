ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:21 م
عاجل.. حبس أمين عام الأعلى للإعلام و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام
حبس - أرشيفية
Advertisements
طباعة
مـروة هيـكل
 
Advertisements
قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام و2 آخرين هما سيدة أعمال ونجلها "ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين على ذمة التحقيقات في الاتهام المنسوب لهم في قضية الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين أمس الأول من مكتب الأمين العام في مكتبه في اتحاد الإذاعة والتليفزيون طبقا للإذن الصادر من النيابة وتكشفت التحقيقات أن الرشوة كانت نظير استصدار ترخيص قناة فضائية.
Advertisements
المزيد عن: رشوة حوادث الفجر حبس الاعلى للاعلام اخبار الحوادث احمد سليم أمين عام الأعلى للإعلام
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس محمد السادس للاندية الابطال
الرفاع - البحرين
-
x
19:00
-
هورسيد - الصومال
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
22:00
-
الزوراء - العراق
دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس - اليونان
-
x
21:00
-
كراسنودار - روسيا