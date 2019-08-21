عاجل.. حبس أمين عام "الأعلى للإعلام" و2 آخرين لاتهامهم بالرشوة 4 أيام

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة حبس أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام و2 آخرين هما سيدة أعمال ونجلها "ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة مع المتهمين على ذمة التحقيقات في الاتهام المنسوب لهم في قضية الرشوة.



