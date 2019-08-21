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مصر للطيران تنقل 33 ألف حاج بنهاية رحلات اليوم.. وتسير 25 رحلة جوية غدا

الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:16 م
مصر للطيران تنقل 33 ألف حاج بنهاية رحلات اليوم.. وتسير 25 رحلة جوية غدا
مصر للطيران - أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
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تواصل شركة مصر للطيران، تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة.

حيث تسير الشركة غدًا الأربعاء 25 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6300 حاجًا بواقع 12 رحلة من جدة لنقل 2600 حاجًا من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و13 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3700 حاجا من حجاج تضامن القليوبية وبورسعيد والقاهرة والشرقية والمؤسسة، وقرعة بورسعيد والبحيرة والإسكندرية والغربية والدقهلية، وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

جدير بالذكر أنه بنهاية رحلات اليوم نقلت مصر للطيران 33 ألف حاجًا من الأراضي المقدسة إلى القاهرة على متن 152 رحلة جوية، بمعدل 21500 رحلة من جدة، وبمعدل 11500 رحلة من المدينة المنورة .

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