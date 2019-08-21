موسيقار الخليج ونجم السعودية رابح صقر في حفل كامل العدد بالقاهرة (صور)

أحيا الفنان السعودي وموسيقار الخليج رابح صقر، حفلا غنائيا كبيرا، وذلك مساء أمس، في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

الفنان السعودي أطل في الحفل ببذلة أنيقة وربطة عنق، بصحبة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وبحضور رجل الأعمال محمد السباعي.

أشرف على تنظيم الحفل عادل شحاتة، و قدم "رابح" خلال الحفل عدد كبير من أغانيه المميزة، من بينها: أغنية “خلاص”، وأغنية “قالوا الحب”، وأغنية “بغير أسلوبي”، وغيرها من الأغاني التي أشعلت حماس الجمهور، كما حرص على الغناء بالعود وسط تفاعل الحضور من الجنسيات العربية المختلفة .