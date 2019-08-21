يورجن كلوب يفكر في اعتزال التدريب

ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية اعتزاله التدريب بعد نهاية عقده مع الريدز خلال الـ3 سنوات المقبلة.

وقال يورجن كلوب لصحيفة "صن" البريطانية: "أتمنى الاستمرار على النهج الحالي لكن ربما أقرر الاعتزال خلال 3 سنوات، لأنني لا أعلم ما سيحدث".

وأضاف كلوب: "ليس من الضرورة أن يحدث ذلك، لكن إذا تم الأمر؛ فلا أرغب في اندهاش البعض من ذلك".

وقاد يورجن كلوب ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب توتنهام الإنجليزي.