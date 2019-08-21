يورجن كلوب يفكر في اعتزال التدريب
الأربعاء 21/أغسطس/2019 - 02:09 م
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي إلى إمكانية اعتزاله التدريب بعد نهاية عقده مع الريدز خلال الـ3 سنوات المقبلة.
وقال يورجن كلوب لصحيفة "صن" البريطانية: "أتمنى الاستمرار على
النهج الحالي لكن ربما أقرر الاعتزال خلال 3 سنوات، لأنني لا أعلم ما سيحدث".
وأضاف كلوب: "ليس من الضرورة أن يحدث ذلك، لكن إذا تم الأمر؛ فلا أرغب
في اندهاش البعض من ذلك".
وقاد يورجن كلوب ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على
حساب توتنهام الإنجليزي.
Advertisements
المزيد عن: يورجن كلوب ليفربول الدوري الانجليزي اخبار ليفربول
- كلوب يهاجم حكم مباراة توتنهام
- أدريان رابيو يتجاهل ليفربول طمعا في ريال مدريد
- مبابي: لن أعادل بيليه حتى في البلاي ستيشن
- يورجن كلوب.. 7 نهائيات والعقدة مستمرة
- كلوب يفك نحس النهائيات ويحقق دوري أبطال أوروبا
- بعد 4 سنوات.. يورجن كلوب "وعد وأوفى" !
- كلوب: شكرًا بيكنباور.. ولكنني باقِ مع ليفربول
- تعليق مثير من كلوب عن انتقالات الميركاتو الصيفي
- مفاجأة.. كلوب يصدم جماهير ليفربول ويحدد موعد اعتزاله للتدريب