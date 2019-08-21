إندونيسيا ترسل المزيد من القوات لقمع اضطرابات بابوا الجديدة

نشرت إندونيسيا قوات إضافية في مقاطعة بابوا الغربية المضطربة وسط انتشار العنف والاحتجاجات هناك خلال الأيام القليلة الماضية.





وكما أوردت شبكة "دويتشه فيلا"، ذكرت الشرطة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، أن إندونيسيا نشرت أكثر من 1000 عنصر أمن إضافي في بابوا الغربية لقمع الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها المقاطعة المضطربة على مدار الأيام القليلة الماضية.





وقد نجم عن الاضطرابات، اتهامات بأن قوات الأمن بإلقاء القبض على طلاب بابوا وأهانتهم في مدينة سورابايا بجاوة الشرقية، عندما كانوا يحتجون على تقرير المصير لوطنهم الأسبوع الماضي.





وتُظهر مقاطع الفيديو التي يتم نشرها على نطاق واسع على الإنترنت الشرطة، مدعومة بالجنود، وتصف طلاب بابوان بـ"القرود" و"الكلاب".





تحولت المظاهرات إلى أعمال عنف يوم الاثنين عندما أشعل الناس النار في مبنى تشريعي محلي وأضرموا النار في سيارات في مانوكوارى، عاصمة المقاطعة.





بابوا، هي مستعمرة هولندية سابقة في الجزء الغربي من غينيا الجديدة وهي مختلفة عرقيًا وثقافيًا عن معظم إندونيسيا. تم دمجها في إندونيسيا في العام 1969 بعد الاقتراع الذي رعته الأمم المتحدة والذي اعتبره الكثيرون عارًا.