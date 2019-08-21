مؤشر بورصة دبي يغلق عند مستوى 2790.84 نقطة بختام جلسة الأربعاء

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.07% رابحا 1.85 نقطة ليغلق عند مستوى 2790.84 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى الاتصالات والعقارات.





وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 78.4 مليون سهم محققة ما قيمته 141.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1573 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 12 سهما، وانخفض 17 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.82%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.21%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.23%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.37%، فقطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة عمان للتأمين بنسبة 14.72%، ثم سهم شركة المصرف الخليجى التجارى بنسبة 4%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.93%، ثم سهم بنك المشرق بنسبة 8%.



