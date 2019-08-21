"مش هنسيب حقنا".. تعليق من أسرة المجني عليه في واقعة تعدي 6 شباب على معاق بالشرقية





"مش هنسيب حقنا"، بهذه الكلمات أكدت اسرة الشاب المجني عليه في واقعة تعدي 6 شباب على معاق ذهني داخل صالون حلاقة بمشتول السوق بالشرقية، على أنهم لن يتركوا حق نجلهم.وقالت والدة الشاب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر" اليوم الأربعاء، إن نجلها في حاله دائمًا ولا يستطيع أن يرد الأذى الذي يتعرض له، موضحةً أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بحقه فيما تعرض له من تعدي وإيذاء بدني ونفسي.وأوضحت الأم، أنهم يتعرضون لضغوطات من أجل التنازل، لكنهم لن يتنازلوا، مضيفة: "مش هنسيب حقنا وإحنا معانا ربنا اللي ما يرضاش بالظلم".وقرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تشميع صالون الحلاقة الذي شهد واقعة تعدي 6 شباب على معاق ذهني بقرية كفر إبراش بمشتول السوق، وكذلك فصل المرافق عنه.وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق، برئاسة الرائد أحمد بنديري، من ضبط 6 شباب متهمين بالتعدي على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل صالون حلاقة بكفر "إبراش" التابع لدائرة المركز.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أحمد زكي، حكمدار جنوب الشرقية، يفيد بتداول عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للمتهمين وهم يعتدون على أحد الشباب، والذي يُعد من ذوي الاحتياجات الخاصة، والذي راح يتوسل للمعتدين، لكنهم لم يرحموا توسلاته وأخذوا في التعدي عليه بالضرب حتى دخل في نوبة بكاء، فيما كان ذلك بغرض التسلية من جانبهم، بحسب الفيديو.وتبين أن مرتكبي الواقعة 6 شباب، تم ضبطهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.