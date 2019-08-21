الاتحاد الأوروبي على استعداد للإشراف على نقل المهاجرين

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أوضح الاتحاد الأوروبي إنه مستعد للإشراف على نقل أكثر من 80 شخصًا تم إجلاؤهم من سفينة إنقاذ المهاجرين في إيطاليا.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتود اليوم الأربعاء "نحن الآن على استعداد للبدء في تنسيق عملية النقل وتقديم الدعم التشغيلي للسلطات الإيطالية".



بالعمل جنبًا إلى جنب مع نظرائهم الإيطاليين، ستقوم وكالات الحدود واللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي بفحص 83 شخصًا قبل البدء في تحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على الحماية الدولية.



كان المهاجرون على متن السفينة الانسانية "اوبن ارمز" التي تحمل العلم الأسباني منذ أن تم اقتيادهم من البحر المتوسط منذ ثلاثة أسابيع تقريبًا، لكن منعتهم السلطات الإيطالية من النزول.



وستشارك اسبانيا والبرتغال وألمانيا وفرنسا ولوكسمبورج المهاجرين. عرضت رومانيا أن تأخذ البعض، ولكن مساعدتها ليست هناك حاجة حاليا.

